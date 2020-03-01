تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة العودة أمام صن داونز

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قرر السفر إلى جنوب إفريقيا بنفس القائمة التي لعبت لقاء الذهاب أمام صن داونز أمس السبت على ستاد القاهرة.

ويتوجه الأهلي إلى جنوب إفريقيا اليوم الأحد من أجل مواجهة صنداونز المقررة السبت المقبل على ستاد لوكاس موريبي.

وفاز الأهلي على صن داونز بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية أو الخسارة 1-0 من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

وستكون القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وجونيور أجايي، وجيرالدو. ‎

خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.



