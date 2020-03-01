سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة

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أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة.
من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة تركية في محيط مطار حماة العسكري.