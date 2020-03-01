 سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة - بوابة الشروق
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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة


نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 7:06 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 7:06 م

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة.

من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة تركية في محيط مطار حماة العسكري.


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