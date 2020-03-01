الجيش السوري: إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية فوق إدلب

أسقطت وحدات الجيش العربي السوري اليوم الأحد 3 طائرات مسيرة للنظام التركي بريف إدلب.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن وحدة من الجيش تعاملت خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية مع عدد من الطائرات المسيرة التي تتبع للنظام التركي وتمكنت حتى الآن من إسقاط 3 طائرات فوق منطقة إدلب.

يأتي ذلك بعدما أقرت سورية اليوم الأحد بأن القوات التركية أسقطت طائرتين تابعتين لها في منطقة إدلب شمال غربي سورية.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرتين من طراز سوخوي 24 وتم استهدافهما بصواريخ يرجح أنها جو – جو تمت من قبل طائرات تركية طراز إف-16.

وأشار إلى أن الطائرتين سقطتا ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية.

من جهة أخرى، أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض لوكالة "الانباء الألمانية (د.ب.أ)أن " طائرات تركية مسيرة استهدفت مطار النيرب العسكري شرق مدينة حلب واخرجته عن الخدمة بشكل كامل ودمرت مدرجين واستهدفت طائرات داخل المطار ومقتل وجرح عناصر حراس المطار ".

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أعلن في وقت سابق اليوم أن تركيا بدأت نهاية الأسبوع الماضي عملية عسكرية في إدلب، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له قواتها في المنطقة الخميس الماضي.

وكانت تركيا أمهلت النظام السوري حتى نهاية فبراير للانسحاب خلف نقاط المراقبة التي تقيمها بإدلب، وهددت بأن الجيش التركي سيضطر بعد انقضاء المهلة لإجبار قوات النظام على ذلك.

وقال آكار إن العملية تمكنت حتى الآن من "تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي".