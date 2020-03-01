الزراعة: نعمل على تحسين السلالة الحيوانية لدى صغار المربين -فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع القرى النموذجية يهدف إلى تحقيق قرى جاذبة للعمل في المنظومة الزراعية والإنتاج الحيواني.

وأضاف في حوار لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية « «extra news، صباح الأحد، أن الوزارة تعمل على تحسين قدرات المزارعين التسويقية، من خلال التعاقد مع صغار المزارعين التي تقل حيازتهم عن فدان، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء 140 عقد على ما يقرب من 30 ألف فدان.

وتابع أن أولويات مشروع القرى النموذجية، تأتي على حسب نسبة الفقر والبطالة وصغار المزارعين في كل قرى محافظات مصر، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج للقرية وتحسين سلالة الحيوانات المنتجة لدى صغار المربيين.

وأشار إلى أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في التمويل والتيسير لصغار المربين، من أجل حصولهم على سلالات محسنة أو ذات إنتاجية عالية.