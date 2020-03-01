تقرير: موسكو تنشط اتصالاتها مع الفلسطينيين في ملفي المصالحة و«خطة ترامب»

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة أن وفدا من حركة حماس سيصل إلى موسكو اليوم الأحد، في زيارة تعد الأولى لقيادة الحركة منذ سنوات.

ووفقا لما نقلته الصحيفة اليوم، فإن الوفد يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويضم عددا من القياديين فيها.

وينتظر أن يشمل جدول أعمال الزيارة محادثات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف غدا الاثنين، تليها جولة مباحثات تفصيلية مع نائب الوزير ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف.

كما تشمل تحركات الوفد في العاصمة الروسية لقاءات في مجلسي الدوما (النواب) والفيدرالية (الشيوخ) الروسيين، وعددا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين روس، فضلا عن لقاء في مجلس الإفتاء الروسي وآخر في بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في موسكو.

وكان بوجدانوف قد وضع ترتيبات الزيارة مع قيادة حماس الأسبوع الماضي، خلال زيارته إلى الدوحة التي يقيم فيها هنية حاليا، علما بأن موسكو كانت أرجأت أكثر من مرة خلال السنة الماضية زيارة الحركة بسبب اعتراضات من جانب السلطة الفلسطينية.

ولفت المصدر إلى أن تغير الظروف الدولية، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في المنطقة، أسهم في تسريع وتيرة الاتصالات الروسية مع الأطراف الفلسطينية، مضيفا أن خطة ترامب و"الرؤية لمرحلة ما بعد طرح الخطة الأمريكية" تشكلان أبرز محاور البحث خلال المباحثات المنتظرة مع وزير الخارجية ونائبه.

وأشار المصدر إلى أن موسكو تولي أهمية خاصة كذلك لملف المصالحة الفلسطينية، وترى ضرورة تسريع الخطوات لتجاوز الوضع الحالي وتعزيز تماسك البيت الفلسطيني.