ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة شقة محاسب في السلام

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة غموض واقعة سرقة شقة محاسب بالسلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، بورود بلاغ من "أیمن م." 45 سنة، محاسب مقیم منشیة السید العالي، باكتشافه سرقة شاشة LCD 49 بوصة، وشاشة كمبیوتر 24 بوصة، وجھاز لاب توب ماركة HP، و2 ھاتف محمول من داخل الشقة سكنه، ولم یتھم أو یشتبه في أحد.

وبعد تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا "سید ش." 47 سنة، عاطل سابق اتھامه في 21 قضیة آخرھم 9139 لسنة 2010م السیدة زینب "ھروب من الحرس".

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبنھم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمیة من المفاتیح المصطنعة.

وبمواجهته بالتحریات أیدھا، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى علیھا بمسكنه، وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة.