تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وصول لاعبي ريال مدريد لملعب سانتياجو بيرنابيو

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رفائيل فاران- مارسيلو

خط الوسط: توني كروس- فدريكو فالفيردي- كارلوس كاسيميرو

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: نيسلون سيميدو- جيرارد بيكيه- صامويل أومتيتي- جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس- أرثر ميلو- أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي- أنطوان جريزمان