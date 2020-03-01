35 وفاة و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين



أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير عن 35 وفاة و573 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس، ما رفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2873 والإصابات المؤكدة إلى 79968 حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 34 في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) وحالة واحدة في مقاطعة خنان، فيما تم تسجيل 3 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس خارج مقاطعة هوبي و570 إصابة في المقاطعة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة يشتبه في إصابتها أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 2623 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي من تعافوا وخرجوا من المستشفيات إلى 41675 شخصا، بينما انخفض عدد ذوى الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 299 حالة ليصل إلى 7365 حالة، وأوضحت أن 51856 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وبنهاية أمس، تم تسجيل 95 حالة إصابة مؤكدة بينها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و39 حالة إصابة مؤكدة في تايوان، بينها حالة وفاة واحدة، بينما غادر 33 شخصا في هونج كونج، 8 في ماكاو، و9 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.