رئيسة حزب ميركل تؤكد على مطلبها الخاص بالنأي الواضح عن «البديل»

أكدت انيجريت كرامب-كارنباور، رئيسة حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، على مطلبها الخاص بالنأي الواضح عن حزب البديل من أجل ألمانيا.

وخلال ندوة للحزب المسيحي في مسقط رأسها روتلينجن، قالت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الأحد:" لابد أن نبقي على هذا الجدار الحامي"، وأضافت أن على الحزب المسيحي " كحزب قوي للوسط ألا يهتز لا إلى اليمين ولا إلى اليسار أيضا".

وحثت كرامب-كارنباور حزبها على عدم قصر اهتمامه على نفسه فقط وذلك بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والعالمية، وقالت إن على الحزب المسيحي بوصفه " الحزب الشعبي الباقي الوحيد أن يتماسك بكل ما أوتي من قوة" في الأوقات التي تتعرض فيه الكثير من الأشياء للخطر.

وتابعت أن المهم لهذا السبب هو أن يواصل الحزب السير قدما إلى الأمام بعد مؤتمره في الخامس والعشرين من أبريل المقبل، وهو المؤتمر الذي سيتم فيه انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لكرامب-كارنباور التي أعلنت اعتزامها التخلي عن منصبها الحزبي.

وجاءت استقالة كرامب-كارنباور على خلفية تعاون تصويتي مثير للجدل بين فرع الحزب المسيحي في ولاية تورينجن وحزب البديل من أجل ألمانيا لإنجاح مرشح الحزب الديمقراطي الحر توماس كمريش لمنصب رئيس حكومة الولاية.

وفيما يتعلق باختيار خليفتها، رأت كرامب كارنباور أن" الشخصية والموقف أكثر أهمية بالنسبة للحزب مما يجري ذكره وراء فاصلة في برنامج الحزب".