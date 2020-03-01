كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3526 حالة و17 حالة وفاة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 333 حالة بمدينة "دايجو" الجنوبية و26 حالة بمقاطعة "جيونجسانج الشمالية".

ووصل عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 30 مريضا حتى الآن بالإضافة إلى مريضين (إمرأة 57 عاما، ورجل 76 عاما من العمر) بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

وبلغ عدد من خضعوا للفحوصات حتى صباح اليوم باستثناء المصابين المؤكدين 93 ألفا و459 مشبتها فيهم وظهرت نتيجة 61,037 منهم سلبية، وتجري حاليا الفحوصات على 32,422 شخصا باقيين.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.