قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية تشهد استقرارًا منذ ثمانية أشهر، مشيرًا إلى أن عدم انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء والمحروقات.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «حديث الشارع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن انخفاض سعر الدولار امتص جزءًا من التضخم؛ ما ساهم في استقرار الأسعار، موضحًا أن ارتفاع محددات التكلفة من النقل والعمالة والكهرباء والغاز والبنزين، بالإضافة إلى سعر الدولار جعل الأفراد لا يشعرون بالاختلاف.

وعن الأسعار في ظل انتشار فيروس «كورونا»، أشار إلى أن الأسعار مرشحة للزيادة شهري مايو ويونيو؛ في حالة عدم معالجة أزمة الفيروس خلال شهر مارس الجاري، وبدء المستوردين والتجار في عمل الطلبات.

ولفت إلى أن البديل الذي سيكون متاحًا هو البديل الأوروبي، مشيرًا إلى أن البديل سعره غالي على المواطن المصري، ولن يحل بنسبة 100% محل البديل الصيني.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.