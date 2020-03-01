استمر إغلاق متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد بسبب إضراب العاملين لخوفهم من وباء فيروس كورونا.

وأعلن المكتب الصحفي للمتحف أنه على الرغم من المحادثات مع العاملين حول التدابير الوقائية التي أمر بها اللوفر، فقد تعذر فتح المتحف.

وأضاف المكتب أن من المنتظر أن تكون هناك محادثات أخرى غدا الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد زائري متحف الفن بلغ 6ر9 مليون شخص في العام الماضي.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فرنسا حتى أمس السبت 100 حالة، وقد حظرت السلطات إقامة ندوات تضم أكثر من 5000 شخص وذلك نظرا لتزايد انتشار الفيروس.

وبلغ عدد حالات الوفاة بين المصابين حالتين فقط، أحدهما سائح صيني، 80 عامًا، توفي منتصف فبراير الماضي والآخر فرنسي، 60 عامًا، توفي يوم الأربعاء الماضي وهو أول حالة وفيات بين المواطنين الفرنسيين.