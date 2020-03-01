بلغاريا: لم يعبر أي من المهاجرين الحدود مع تركيا





مازال الوضع على الحدود بين تركيا وبلغاريا هادئا اليوم الأحد، حيث قالت الحكومة البلغارية إنه لم يعبر أي مهاجر الحدود بصورة غير قانونية.

وقال وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف في حوار مع التلفزيون الحكومي في صوفيا اليوم الأحد" في تلك اللحظة، الوضع هادئ".

وأضاف سياسة بلغاريا يجب أن تنص على أنه لا يسمح بدخول المهاجرين الذين يصلون بصورة غير قانونية.

وعززت بلغاريا بالفعل من قواتها على الحدود البرية التي يصل طولها إلى 259 كيلومترا مع تركيا أمس الأول الجمعة بأفراد من قوات الدرك.

وقال كاراكاتشانوف إن يمكن إرسال نحو 1100 جندي للحدود التركية في حال لزم الأمر. وأشار إلى أن الحدود الخارجية لبلغاريا تحظى بحماية جيدة من خلال الأسلاك الشائكة والكاميرات الحرارية.

وأكد الوزير أن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف سوف يلتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين لمناقشة الوضع في سورية ومشكلة المهاجرين. ولم يشر الوزير إلى مكان اللقاء.