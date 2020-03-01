المرصد: الجيش السوري يسيطر علي مدينة الصنمين بريف درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الأحد بأن قوات الجيش السوري سيطرت على مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي بجنوب سوريا.

وقال المرصد - وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث) - إن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين سابقين لدى الفصائل المسلحة من جهة، وبين قوات الجيش السوري من جهة أخرى، تركزت في الأحياء الشمالية والغربية من مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل الجيش السوري.. وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مدني، وإصابة اثنين آخرين.

يذكر أن تلك العملية تعد أكبر تصعيد في محافظة درعا منذ أن بسط النظام السوري سيطرته عليها بشكل كامل في يوليو لعام 2018.