 صواريخ تستهدف قاعدة تنتشر فيها قوات أمريكية بالعراق - بوابة الشروق
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صواريخ تستهدف قاعدة تنتشر فيها قوات أمريكية بالعراق

(د ب ا)
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 8:53 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 8:53 م

ذكر تقرير أخباري أن صواريخ استهدفت محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو شمال شرق العراق مساء اليوم الأحد.

وذكرت السومرية نيوز أن القاعدة تنتشر فيها قوات أمريكية.


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