صواريخ تستهدف قاعدة تنتشر فيها قوات أمريكية بالعراق

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ذكر تقرير أخباري أن صواريخ استهدفت محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو شمال شرق العراق مساء اليوم الأحد.

وذكرت السومرية نيوز أن القاعدة تنتشر فيها قوات أمريكية.