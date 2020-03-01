أكد أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، حزنه على الخسارة التي تلقاها الفريق أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم، الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في اللقاء الذي استضافه ملعب ويمبلي وانتهى بفوز السيتي بنتيجة 2-1.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بين سبورتس» بعد نهاية المباراة: «نشعر بحزن كبير بعد خسارة النهائي، ولكننا نواجهة فريق من ضمن أكبر الأندية في العالم».

وأضاف لاعب أستون فيلا: «أن تستقبل هدفين في الشوط الأول أمام فريق بحجم مانشستر سيتي فمن الصعب العودة إلى المباراة مرةأخرى، ولكننا تمكنا من العودة وتسجيل هدف».

وتابع: «أُتيحت لنا فرصة في بداية المباراة عن طريق أنور الغازي لو تمكنا من تسجيلها لاختلفت الأمور تماما، ولكننا لم نكن موفقين».

وأوضح: «مباراة اليوم كانت نهائي كأس، ولدينا 11 مباراة في الدوري نخوضها على أساس أنها نهائيات أيضًا من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونلعب كل المبارايات المتبقية بهدف الفوز فقط».

وأتم: «الخسارة بفارق هدف واحد أمام فريق مثل مانشستر سيتي شيء إيجابي، لن نواجه فرق مثل السيتي وليفربول كل جولة، من وجهة نظري أنهما أكبر فريقين في الدوري الإنجليزي».