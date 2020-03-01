مؤمن زكريا يدعم مروان محسن

حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصاب، على دعم مروان محسن، مهاجم الفريق، بعد حملة الانتقاد التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مروان محسن» بالإضافة إلى رمز تعبيري يشير إلى القوة، في رسالة لمهاجم الأهلي للتحلي بالقوة في مواجهة الانتقادات.

وكان مروان محسن قد تعرض للعديد من الانتقادات على خلفية أداءه خلال مباراة صن داونز مساء السبت ضمن منافسات الذهاب من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 2-0.