لاعب المصري ينفعل على طارق العشري في مباراة نهضة بركان

خرج أحمد ياسر، لاعب وسط المصري البورسعيدي، من مباراة فريقه أمام نهضة بركان، في اللقاء الذي يستضيفه ستاد السويس، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي كاس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأجرى طارق العشري، المدير الفني للمصري، تبديل بخروج أحمد ياسر بديلًا للمهاجم النيجيري أوستين أوموتو في الدقيقة 65، ليزيد من الضغط الهجومي الذي فرضه فريق المصري على بطل المغرب.

وظهر أحمد ياسر معترضًا بشدة على تبديله من اللقاء، وتحدث بشكل مبالغ فيه مع طارق العشري.

يذكر أن المصري سيلتقي مع نهضة بركان على ملعبه يوم 8 مارس المقبل، في إطار مباريات اياب دور ربع نهائي الكونفيدرالية.