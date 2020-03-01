بورصة برلين «ITB» فى أرقام

180 دولة كانت ستشارك هذا العام فى بورصة برلين السياحية الدولية.



54 رقما سيذكره الألمان والمهتمون بالسياحة فى العالم؛ لأنه رقم الدورة التى تم إلغاؤها لفعاليات بورصة السياحة الدولية قبل انطلاقها بأيام قليلة 6 قارات و10 آلاف عارض كانوا سيشاركون فى فعاليات بورصة السياحة الدولية ببرلين.



113 ألفا و500 مشارك مهنى كانوا سيشاركون فى فعاليات بورصة برلين السياحة الدولية.



350 مؤتمرا وفعالية فى أرض معارض برلين يتحدث فيها 400 محاضر ومتحدث 121 مترا مربعا مساحة الجناح المصرى المشارك فى بورصة برلين التى تم إلغاؤها.



102 عدد المشاركين والعارضين المصريين بمعدل 57 فندقا و45 شركة سياحة بالإضافة إلى شركة مصر للطيران ومحافظة البحر الأحمر بإجمالى نحو 104 استاندات.



7.1مليون رحلة هو عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان خلال العام الماضى.



20191.7 مليار ليلة عدد الليالى السياحية التى قضاها الألمان فى الجولات السياحية والرحلات الطويلة.



55 مليون ألمانى سافروا خارج ألمانيا لغرض السياحة خلال عام 2019 ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم