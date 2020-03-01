بورصة الكویت توقف التداولات في السوق الأول لتراجعه 10 %

أعلنت بورصة الكویت إیقاف التداول في السوق الأول إلى نهایة جلسة تداول الیوم الأحد، لتراجع مؤشره نحو10 % مع إلغاء مزاد الإغلاق.

وقالت شركة البورصة على موقعها الإلكتروني، حسبما أفادت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم، إن إیقاف التداول في السوق الأول لایؤدي إلى إیقاف التداول في السوق الرئیسي بشكل تلقائي ما لم ینخفض مؤشر السوق الرئیسي إلى المستویات التي تؤدي إلى وقف تداوله.

وكانت بورصة الكویت أعلنت أمس السبت أن التداول في جلسة الأحد (الیوم) سیكون كالمعتاد على أن یتم إغلاق قاعة التداول الرئیسیة، وإجلاء كل مقاعد الزوار في الممرات الخارجیة للحد من التجمعات وذلك حرصا على السلامة العامة.

وأوضحت البورصة في بیان صحفي أنه سیتم السماح للمتداولین بالتوجه لمكاتب الوساطة المالیة لإنجاز معاملاتھم، مشیرة إلى أنها اتخذت كل الاحتیاطات في ھذا الصدد ووفرت معقمات للأیدي في الأماكن الأكثر حیویة في المبنى.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 46.

وأكدت الوزارة أن "جميع المصابين بالفيروس متواجدون في مراكز الحجر الصحي وبصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة".