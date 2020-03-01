نجح مانشستر سيتي في التتويج بقلب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على أستون فيلا 2 - 1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

وافتتح مانشستر سيتي أهداف المباراة في الدقيقة 20 بعد أن أحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الأول، وعزز رودريجو التقدم للسيتي في الدقيقة 30، فيما قلص مبوانا ساماتا الفارق للفيلانز في الدقيقة 41.

وعلى الرغم من محاولات كلا الفريقين في الشوط الثاني ولكن استمرت النتيجة كما هي ليحقق السيتي كأس الرابطة للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.