

أعلنت شركة "ماهيندرا اند ماهيندرا" الهندية لصناعة السيارات انخفاض مبيعاتها خلال الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين، مما أدى لتعثر الحصول على قطع غيار.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المبيعات تراجعت بنسبة 42% خلال شهر فبراير الماضي.



وبلغت المبيعات خلال الشهر الماضي 32476 سيارة، مقارنة بـ56005 سيارة خلال نفس الشهر من عام 2019.



وقال "فيجاي رام ناكرا"، رئيس قسم المبيعات والتسويق بالشركة "مع دخول شهر مارس، نتوقع استمرار التحديات التي تواجهنا بشأن الحصول على قطع الغيار لبضعة أسابيع أخرى، قبل أن يعود الوضع لطبيعته".