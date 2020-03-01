شهدت معابد الكرنك الفرعونية بمدينة الأقصر، ومعبد فيلة الأثري بأسوان، جنوبي مصر، إضاءة واجهتهما الرئيسية ،مساء اليوم الأحد، بألوان ونجوم العلم الصيني، وذلك تعبيرا عن تضامن مصر مع الحكومة الصينية، في مواجهة أزمة فيروس كوروناالجديد(كوفيد -19).

وقالت مصادر في شركة مصر للصوت والضوء والسينما، إنه بجانب معابد الكرنك، ومعبد فيلة، فإنه تمت أيضا إضاءة قلعة صلاح الدين في القاهرة.

حيث جرت عملية الإضاءة في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، واستمرت لمدة 30 دقيقة، وذلك بتنسيق بين شركة مصر للصوت والضوء والسينما، ووزارة السياحة والآثار المصرية.

كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية قد غادرت في وقت سابق اليوم الأحد القاهرة متوجهة إلى الصين فى زيارة بصحبتها معونات طبية لتأكيد دعم بلادها للصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الصين اعلنت اليوم الأحد ارتفاع الوفيات جراء الأصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الصين إلى 2870 شخصا,والاصابات المؤكدة بالفيروس إلى ما يقرب من 80 ألفا .