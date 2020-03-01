دائما ما نرى أبطال كمال الأجسام بصورة نمطية، جسد قوي البنيان، وعضلات البطن المفتوله، ومثلها اليدين، والساقين، لكن هل تخيلنا بطل كمال أجسام بدون ساق؟

تلك الرياضة دائما ما تحتاج إلى جسد سليم وقوي، ليتحمل مشقة التمارين الرياضية الصعبة، والأوزان الكبيرة التي يتدرب بها من يمارسون تلك الرياضة، حتى يحصلون على عضلات قوية وجسد رياضي.

بلال جابر، مدرب كمال الأجسام من ذوي القدرات الخاصة، قرر الخروج على المألوف، وأطلق حملة «نحن نستطيع» لجمع ذوي القدرات الخاصة الذين فقدوا أحد أطرافهم، ويستخدمون أطرافا صناعية، لتدريبهم على لعب كمال الأجسام.

«أنت تقدر» هو الشعار الذي أطلقه بلال على حملته، لتشجيع كل من لديه رغبه من ذوي القدرات الخاصة، في ممارسة رياضة كمال الأجسام، ويقول في حديثة لـ«الشروق»، إنه لا يوجد أي مبرر لأي شخص فقد أحد أطرافه ويستخدم أطرافا صناعية، أن يتوقف عن ممارسة الرياضة المفضلة لديه، ومتابعة حياته بشكل طبيعي، بداعي أي حجج أو أعذار، حتى لو كان لديه إعاقة.

بلال لديه بتر في قدمه اليسرى بسبب حادث قطار تعرض له وهو بعمر 12 عاما، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق حلمه أن يصبح بطل كمال أجسام، وممارسة حياته بشكل طبيعي، لكن إحدى أكبر المشاكل التي تعرض لها، عندما يشارك في بطولات كمال الأجسام هي الخروج من التصنيف بسبب إعاقته، حسبما قال.

«الحملة أنا لسه بادئها لوحدي عشان أجمع كل محبي رياضة كمال الأجسام من ذوي القدرات الخاصة، أنا بحاول أساعدهم لأني أول شخص بدأ لعب كمال الأجسام من ذوي القدرات الخاصة في مصر، وحسيت أني لازم أساعد أي شخص نفسه يمارس حياته بشكل طبيعي دون أي مبررات»، يقول بلال لـ«الشروق».

شارك صاحب القدم الحديدية في أول بطولة لرفع الأثقال، على مستوى الجامعات وحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في عام 2018، كما حصل على جائزة درع «mr legacy» وتم اختياره كأفضل مدرب مؤثر في العالم، وذلك لعام 2019.

يطمح بلال صاحب 25 عاما أن تدفع الحملة، الاتحاد المصري لكمال الأجسام، للنظر لأبطال كمال الأجسام من ذوي القدرات الخاصة، ودمجهم في البطولات المحلية والعالمية، بشكل طبيعي دون أي عزل لهم، «الاتحاد لو دمج الأبطال من ذوي القدرات الخاصة في بطولات هيشجع كل الناس أنها تتمرن وتشتغل على نفسها وجسمها، ودا هيبقي حافز كبير ليهم».

وطالب بلال الاتحاد بتدشين بطولة خاصة للاعبي كمال الأجسام من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم النفسي، وتشجيعهم على الاستمرار في التمرينات، مؤكدًا أن ذلك سيساعد الجميع على اتخاذ الخطوة الأولى لمن لديه تخوف من ممارسة الرياضة.

الحملة أطلقها بلال على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ولاقت رواجًا وإقبالًا كبيرًا من المتابعين.

وعن كيفية تجميع من لديه رغبه في الاشتراك في الحملة قال بلال: «أنا بحاول أجمع الناس اللي هتشارك وهختار مكان نتقابل فيه كلنا وهعمل ورشة تأهيل نفسي الأول، وأعرفهم إزاي يستعدوا وبعد كدا هبدأ أعمل برنامج للتغذية وبرنامج للتمرين وهنبدء واحدة واحدة وإن نشاء الله نوصل لنتيجة كويسة».