«الإسكان»: الأجانب يستحوذون على 25% من طلبات التخصيص المباشر للأراضى

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن ٢٥٪ من طلبات الاستثمار المباشر التى تلقتها الهيئة تمثل طلبات لمستثمرين أجانب مشيرا إلى أن حجم الطلبات بلغ حتى الآن نحو ٣ آلاف طلب.



وأشار إلى أن تخصيص الأراضى بنظام الاستثمار الفورى او المباشر ساهم فى توزيع الاستثمارات العقارية على جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد.



وأوضح أن دخول الدولة فى تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة شجع المطورين للدخول فيها وأنه لولا تدخل الدولة لم تكن بلغت حجم الإنجاز الموجود على أرض الواقع حاليا خاصة أن الهيئة تقوم فى جميع مدن الجيل الرابع بتنفيذ مشروعات تكون نواة لعمليات التنمية بها وتعتبر المطور الرئيسى بمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف عباس أن الهيئة تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع نهاية ٣٠ يونيو المقبل وعلى رأسها مدينتا العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، معتبرا أن الهيئة لا تنافس المطورين العقاريين وانما تقوم بوضع نواة لتنمية المدن من خلال مشروعات البنية التحتية من أجل المحافظة على اتزان السوق العقارية بطرح منتجات عقارية تناسب جميع الشرائح.



ولفت معاون وزير الإسكان إلى تدشين مدينة حدائق العاصمة أو بدر الجديدة على مساحة ٣٣ ألف فدان والتى سيجرى بها عمليات طرح خلال الفترة المقبلة.