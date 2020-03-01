* «المهرجانات» خلطة موسيقية شعبية.. وإذا أردنا مواجهة الفن الهابط علينا دعم المشروعات الفنية الجادة

* المطربون انشغلوا بأغانى الأفراح بحثًا عن الفلوس.. وجميعهم ليس لديه مشروع غنائى

* الفنان فى أمريكا خادم للمجتمع وفى مصر هدفه المنظرة بالسيارات

* انسحبت من مشروعى مع «منير» لأن هناك من أراد استغلاله تجاريًا

يظل الفنان يحيى خليل أحد المغامرين فى دنيا الفن، منذ أن اختار وهو فى مرحلة الطفولة أن ينحاز لموسيقى الجاز، فى الوقت الذى كان الشارع المصرى يغنى لأم كلثوم وحليم وعبدالوهاب، والغريب أنه غامر وسافر إلى أمريكا دون أن يدرى ماذا يفعل هناك؛ حيث الغربة، وبرودة المشاعر التى تشبه برودة الجو، لكنه ذهب وهناك خاض المغامرة، تتلمذ على يد «روى ناب» أسطورة الجاز والأب الروحى لإيقاعات الجاز، الذى علَّم كبار نجوم هذا الفن، مثل: جين كروبا، ولويس بلسون، وبادى ريتش، والتقى مع نجوم الجاز، تأثر بهم وأثر فيهم، بخلفيته الشرقية، حتى قرر العودة لمصر فى نهاية السبعينيات، وقرر أن يغامر من جديد، ويقدم أغنية مصرية وموسيقى مختلفة عما يقدم، وأصبح أول مصرى صانع للنجوم، سواء فى الغناء أو الموسيقى؛ حيث قدم محمد منير كمطرب، وقدم على المستوى الموسيقى عمر خورشيد وهانى شنودة وعزت أبوعوف.

وكما عودنا على المغامرة فى الموسيقى أيضا هو مغامر فى آرائه، التى ربما تكون صادمة للبعض.

فى هذا الحوار نبدأ من حيث ما هو مثير للجدل فى الوقت الراهن.. بدرجة شغلت الرأى العام فى الوطن العربى وليس مصر.

** سألته.. فى الفترة الأخيرة شهد الشارع الموسيقى جدلا كبيرا حول ما يسمى بغناء المهرجانات كيف ترى هذا الأمر؟

ــ فى البداية، أنا ضد منع أى انسان من مزاولة نوع من الفن، ومسألة أن أمنح هذا تصريحا وأمنعه عن الآخر، فهذا الامر غير موجود الا فى مصر فقط، فى الماضى كان هناك تصريح أو اعتماد من لجنة الاستماع بالاذاعة والتليفزيون، وكان سببه هو السماح للصوت بالغناء على المحطات الاذاعية او الشاشة الصغيرة، لكن الآن الامر اختلف تماما، واصبحت هناك وسائل اخرى بداية من الكاسيت مرورا بالاسطوانة او السى دى ونهاية بوسائل التواصل الاجتماعى واليوتيوب، كل شخص من حقه يطرح ما يراه مناسبا له بشرط، عدم نشر أى كلمات مخلة او مشاهد تخدش الحياء. لكن المنع من وجهة نظر يساهم فى عمليات الترويج للسلعة أى ما كانت.

** لكن هناك أعمال دون المستوى على الاقل التى تتضمن كلمات خارجة؟

ــ هنا يمكننا أن عمل جلسات للتوجيه والارشاد، والتحذير من خطورة الكلمات الخارجة على التقاليد، على سبيل المثال «شاكوش» قدم اغنية شاهدها ما يقرب من 200 مليون شخص، هذا معناه انه انتشر، وهذا يعنى انه يقدم شيئا، الناس التفت حوله مثله مثل آخرين، كنت اتمنى ان يحدث لقاء معه و يتم لفت انتباهه ان بعض مفرداته لا تناسبنا كمجتمع شرقى، وكان من الممكن استبدال تلك الكلمات، وعلمت انه فعل ذلك بالفعل، لكن بعد حدوث الازمة.

** لكن الاسم الذى ذكرته يوجد مثله الكثير؟

ــ هذا يعنى أن تلك النوعية من الاغانى منتشرة، لما لا نهتم بتلك الاصوات ونعيد تهيئتها للتواجد.. فى أمريكا مثلا هناك موسيقى الراب تتضمن كلمات لا يفهمها احد، وبها كلمات ربما تكون خارجه، ولم يتم منعهم.

** وكيف نواجه الأمر.. لأننا لسنا أمريكا؟

ــ أولا بعد توجيه ها الاسماء، علينا ان ندعم التجارب المهمة التى لها افكار جيدة، هنا ستكون الساحة موجود بها الجيد، والمنتشر حاليا واصبح الجمهور هو الفيصل. وهنا لابد ان اشير ان فريق البيتلز صنع اغنية انتشرت جدا فى امريكا وتسببت فى وقف الحرب على فيتنام، كلمات الاغنية كانت تقول «كل اللى احنا بنطالب بيه ان نمنح السلام فرصة»، وبالفعل توقفت الحرب، هذا النموذج نحن لا نقدمه الآن، الافكار الموجودة تقليدية. انا شخصيا كان لدى مشروع لنشر موسيقى الجاز، ومنعت من تقديمه بشكل او بآخر، وحتى الآن وانا اقترب من نهاية مشوارى مع الفن أتعرض لحروب، وتقابل افكارى بالتجاهل.

** هل تقصد لابد من وجود دعم للدولة لهذه التجارب؟

ــ أكيد لابد من تنبى المشروعات الجادة، حتى نخلق أجيالا تعى قيمة الفن.

** لكن أتصور أن أمريكا بما أنك ذكرتها لا تدعم الفنانين؟

ــ هى لا تدعم الفنان لكنها تدعم المشاريع، ولا يتوقف الدعم عند رحيل الفنان، لكن تظل مؤسسته موجودة تقدم خدمات لكل عشاق الفن، وهناك امثلة كثيرة مثل مؤسسات هيربى هانكوك وجيسى جلسيبى، وثالونيس مونك، واتخيل ان مصر لا تقل عن امريكا على مستوى الفنانين الكبار، هل هناك مؤسسة تحمل اسم نجيب الريحانى او عمر الشريف فى التمثيل، او ام كلثوم او حليم او عبدالوهاب فى الغناء، الاجابة لا.. اذا اردت مواجهة الفن الهابط عليك بتوفير البديل.

** فى رأيك موسيقى المهرجانات إلى أى نوع من الموسيقى تنتمى؟

ــ هى خلطة موسيقية شعبية جدا، هى كوكتيل من كل التجارب التى سبقتهم. هم قدموا مثلا اغنية بنت الجيران بطعم مختلف ونوع معين من الجماهير استحسن الامر.

** لكن موسيقى اغنية «بنت الجيران» أصلا لحن تركى؟

ــ هذا صحيح، وأشكرك أنك أعدت الامر إلى المصدر الاصلى، لأن هناك ملحنا ادعى أنها من ألحانه.. وأتصور أن شاكوش وزميله قدماها افضل مما قدمها الاتراك.

** من خلال كلامك اشعر انك تتهم المطربين المصريين بالتقصير فى تقديم تجارب جيدة؟

ــ بالفعل هناك تقصير منهم جميعا، لأنهم يقدمون الاغانى الاستهلاكية التجارية، بحثا عن السبوبة والقرشين، وهذا الامر اخرج كثيرين منهم خارج السباق، ولم يعد لهم صدى، احنا كوسط محتاجين افكار جديدة فى الكلمة واللحن، لكن كل ما نسمعه من سنوات طويلة عبارة عن افكار واحدة هدفها جمع المادة.

وللاسف حتى عندما يجمعون المادة لا يقدمون أى خدمات للمجتمع، فى امريكا الفنان خادم للمجتمع، يربح ملايين، ثم تجده يقوم اما بانشاء مؤسسة خيرية او يدعم مؤسسة خيرية موجودة بالفعل.

الفنان لابد ان يكون عنده الحس الإنسانى وليس منظرة بالسيارات والمنازل.

** ما النصيحة التى تقدمها للفنانين الشباب؟

ــ أن يتحدوا حول مشروع، تكون الكلمة واللحن والاداء الخاص بالصوت مختلفا، ويعكس قيمة الفن. الناس تريد فنا وليس كلاما مرسلا يقال هنا وهناك وقت الازمات.

** هل من الممكن أن تحتضن شاكوش ورفيقه وعمر كمال؟

ــ ولما لا، وقتها سوف أعيد صياغتهم بالشكل الذى يجعل منهم واجهة موسيقية مختلفة، بحيث يكون فنهم ليس قاصرا على فئة معينة من المستمعين. وانا سبق لى عمل اكثر من تجربة مع اصوات اخرى، وصنعت تجارب مهمة ربما بعضها لم يكتمل بسبب عدم ثقافة الاطراف الاخرى، الذين اعتمدت عليهم كشركاء لى، لأنهم ارادوا استغلال الامر بشكل تجارى، وبالتالى حدث الانهيار.

** آخر صوت قدمته كان وائل الفشنى؟

ــ وائل كان عازف «رق»، فكرت تقديم بعض الاغانى خلال حفلاتى وبالفعل لحنت اغنيتين «هما يعيش اهل بلدى»، و«وبحلم بعالم غريب»، وكنت ابحث عن صوت ضمن اعضاء فرقتى فقدمت وائل ليغنى مع باقى اعضاء الفرقة مثل محمد عازف الكمان ومحمد السواح عازف الترومبيت، واحيانا كانوا يتبادلون الغناء كل واحد بمفرده.

** فى السنوات الاخيرة بدأت تعود إلى الحفلات فى امريكا ما السبب؟

ــ بصراحة اذهب هناك من وقت لآخر لعمل بعض الفحوصات الطبية، وهناك الاطباء نصحونى بالابتعاد عن أى ضغوط، ولأن الساحة الفنية فى مصر مليئة بالضغوط وعدم احترام تاريخ الكبار، قررت ان أنقل جزء من نشاطى الفنى إلى هناك، الحمد لله ردود الافعال غاية فى الروعة، وبالمناسبة جمهور هناك ليس من العرب فقط. وهناك لدى منظمو حفلات على أعلى مستوى إلى جانب الموسيقيين اصحاب المستوى الرفيع. والحمد هم هناك يعتبروننى ناشرا لفن الجاز الممزوج بالموسيقى الشرقية. بالمناسبة انا لا اقدم حفلات فى امريكا فقط، لكننى قدمت حفلات فى ايطاليا، فرنسا، بلغاريا، صربيا، اليونان، جنوب افريقيا.

** لكنك على الصعيد العربى غير متواجد بالقدر الذى يناسب تاريخك؟

ــ الحفلات فى المنطقة العربية تخضع لأمور أخرى أنا لا أجيدها.. هى تعتمد على شبكة علاقات. وانا فنان لى تاريخ وصاحب رسالة، ومن الصعب ان اعرض نفسى.

** هل نوعية الأعمال التى تقدمها فى مصر تختلف عما تقدمه فى أمريكا؟

ــ على الإطلاق نفس الاعمال، لأنهم يحضرون حفلاتى بسبب الامر المختلف الذى اقدمه لهم.. هم هناك يعتبروننى اخذت الموسيقى إلى بعد آخر.

** هل الفرق المستقلة خرجت من عباءة يحيى خليل؟

ــ مؤكد أن أغلبهم تأثر بالتجربة، وبعضهم خرج من ورش عمل لفتحى سلامة، وهو احد اعضاء فرقتى.

** ما الفرق بين الفرق الموسقية فى الماضى والآن؟

ــ الفرق فى الماضى كانت تعتمد على الشكل الغربى أكثر مع بعض الاعمال التى تعود للتراث.. إلى جانب الفرانكو أراب.. أما الآن أغان مستهلكة، والفرق لها فكر تجارى.

** لكن الفرق فى الماضى كانت أغلبها نجوم؟

ــ هذا صحيح، أنا فرقتى كانت تضم عمر خورشيد، وعزت أبوعوف، وعزيز تادرس، وميشيل الزريعى، وعبدالله لوكس، وشكرى مطر، ونبيل على ماهر.

** فى رأيك لماذا أصيبت الأغنية المصرية بالضعف؟

ــ حتى عدت من امريكا فى نهاية السبعينيات كانت الاجواء جيدة، ومشجة، الآن الامر اختلف، الفنان الآن يرفض المغامرة، والفن يحتاج إلى الفنان المغامر، عندما عدت من امريكا توقعوا فشلى، لأننى قررت التغيير، وكانت لدى رغبة فى ان افرض وجهة نظرى ونجحت والحمد لله، فى الشكل الموسيقى، وشكل المطرب خرجت به عن الشكل المتعارف عليه وكان وقتها يمثله عبدالحليم حافظ، لكننى اخترت محمد منير وقدمته بالملابس «الكاجول» ووقتها لم يصدق البعض هذا، واتذكر اننى اختلفت مع الموسيقار الكبير كمال الطويل قبل ان نصبح اصدقاء، لأنه كان يرى ان المطرب هو كل شىء وانا وجهت نظرى، ان المطرب جزء من الحكاية مثل أى آله موسيقية، له دور محدد. ونجحت التجربة، لكن البعض لم يرد لها ان تستمر، وكررت التجربة مع حميد الشاعرى بشكل مختلف، إلى ان قررت ان أمنع التعامل مع أى مطرب.

** هل تفكر فى الاعتزال بعد هذا المشوار الكبير؟

ــ أحيانا افكر، لكننى أخشى على نفسى من الاعتزال، لأن الفن حياتى، واحيانا اقول لنفسى، لو توقفت هل من الممكن ان استكمل حياتى.

** ما الفرق بين يحيى خليل الآن وخلال مرحلة الستينيات والسبعينيات؟

ــ الآن ازدادت خبرتى ليس فى الموسيقى فقط لكن فى الحياة بصفة عامة، اما فى مرحلة الستينيات فهى مرحلة التحصيل والعلم. اخدت خبرتى من الاجانب، وخلال السبعينيات ازداد علمى بعد التعامل مع نجوم العالم، ثم قررت العودة لمصر لكى احقق احلامى فى الموسيقى. وفى البداية واجهت صعوبات لأن هناك اشخاصا كل مهمتهم فى الحياة التصدى لأى تطوير قبل أن يرى النور.

** كيف تعاملت مع جيل الملحنين الذين تواجدوا عقب عودتك مثل بليغ حمدى والموجى والطويل؟

ــ بليغ كان صديقى، وكان حريصا على ان يلتقى بى، لدرجة انه كان يشدد على عبدالرحيم منصور بضرورة اصطحابى معه عند كل لقاء يجمعهما. وكان نتاج صداقتنا عندما طلبت منه اغنية «احكى لمينى لكى يغنيها منير، التى كان قد لحنها بليغ لمحمد الحلو الذى كان قد غناها بالفعل، لم يرفض بليغ ورحب بالفكرة.

** تجربتك مع منير كيف تراها بعد كل هذا المشوار؟

ــ الحكاية من البداية كان مشروعى، كنت عائدا من امريكا وافكر فى التطوير، وتقديم الاغنية المصرية فى ثوب جديد. كنت انا كل شىء، المخرج الموسيقى والفنى، والمنفذ، كنت اختار الكلام والالحان، واخترت منير من بين اصوات كثيرة عرضت على، وكان الصوت بالنسبة لى جزءا من العمل الموسيقى، وليس العمل كله، حتى الملابس اخترت ان يكون مظهر الفنان وفقا للشكل الموسيقى، غير تقليدى. وقدمت معه مجموعة من الاعمال وفق مشروعى، كنت اقود الموضوع، من خلال اختيار الناس التى شاركت معنا، وفى النهاية قررت ان انسحب من الحكاية، بعد ان وجدت كل واحد يريد ان ينسب النجاح لنفسه سواء الشركة المنتجة او غيرها.

** هل تنصح المطربين الآن بالاعتماد على المخرج الفنى؟

ــ الموضوع الآن اختلف عن الماضى، المتواجدون على الساحة لا يفكرون بهذا المنطق، الآن العملية بحث عن الاسترزاق، الاغنية تصنع من اجل أن تغنى فى الافراح. الآن كل المطربين شبه بعض.

** العالمية اصبح لفظا شائعا الآن الكل يطلقه على نفسه؟

ــ للأسف كل من غنى مع مغن من جنسية مختلفة، يتصور أنه وصل للعالمية.

** من هو المطرب المفضل ليحيى خليل؟

ــ أنا ما زالت أعيش زمن عبدالحليم حافظ، أعشق كل شىء قدمه عبدالحليم حافظ، لأن كل شىء قدمه حلو، وابدع بشكل غير تقليدى، احب ايضا فريد الاطرش، وام كلثوم وفيروز.

** آخر صوت نال رضاك؟

ــ أحب أعمال جوليا بطرس.

** ماذا عن التجارب الموسيقية الموجودة؟

ــ أحب جدا تجربة ياسر عبدالرحمن وعمر خيرت.

** فى النهاية ماذا عن ختام موسمك الفنى هذا العام؟

ــ سوف أختتم الموسم بحفلين على المسرح الصغير بالاوبرا يومى 5 و6 مارس الحالى. وهناك حفل فى ختام مهرجان حكاوى الجاز بمكتبة الإسكندرية، يوم 8 إبريل القادم.