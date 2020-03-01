«ناسا» تظهر تراجع معدلات التلوث فوق الصين بعد التباطؤ جراء كورونا

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الأحد أن صورا عبر الأقمار الصناعية أظهرت تراجعا كبيرا في مستويات التلوث فوق الصين، والذي "يرجع جزئيا على الأقل" إلى تباطؤ اقتصادي عقب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

وأظهرت صور ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية كيف أن مستويات أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام ينبعث من السيارات والمنشآت الصناعية، قد تراجعت في فبراير الماضي مقارنة بيناير السابق عليه ، قبل أن تفرض السلطات إجراءات الغلق.

وقال علماء ناسا إن التراجع في مستويات أكسيد النيتروجين بدا واضحا في البداية بالقرب من مدينة ووهان حيث بدأ تفشي الفيروس، لكنه انتشر بعد ذلك في أنحاء البلاد.

وأشارت ناسا إلى أن التراجع تزامن مع فرض قيود على النقل والأعمال، ومع خضوع الملايين لحجر صحي. وقال في ليو ، وهو خبير في جودة الهواء في ناسا في بيان صحفي إن "هذه هى المرة الأولى التي اشاهد فيها مثل هذا التراجع الكبير فوق منطقة بمثل هذه المساحة الكبيرة لحدث معين".

وكان علماء قد لاحظوا في السابق تراجعا تدريجيا في مستويات أكسيد النيتروجين خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، والمزيد من التراجع على المستوى المحلي خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين في نفس ذلك العام.

وسجلت الصين حوالي 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ تفشيه في ديسمبر. وتوفي أكثر من 2900 شخص جراء الاصابة بـ"كوفيد 19" على مستوى العالم، معظمهم في الصين.