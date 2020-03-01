أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 70 % من «سابك»

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي نشر على موقع سوق الأسهم السعودي"تداول" اليوم الأحد، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.

وأضافت أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعًا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

ووقّعت شركة "أرامكو السعودية" في نهاية مارس 2019، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة "سابك" والبالغة 70 % من الشركة، بقيمة 69.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 259.1 مليار ريال.