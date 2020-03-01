 تجمع دواوين الكويت يعلن إغلاق الدواوين لمدة أسبوعين بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2020 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

تجمع دواوين الكويت يعلن إغلاق الدواوين لمدة أسبوعين بسبب كورونا

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 10:20 ص

أعلن تجمع دواوين الكويت، إغلاق الدواوين (لمن يرغب) من أعضاء التجمع لمدة أسبوعين؛ وذلك تضامنا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية للحد من انتشار فيروس (كورونا – كوفيد 19).

وناشد التجمع - في بيان صحفي - أعضاءه بعدم المصافحة والتقبيل لمن لا يرغب بالإغلاق، والاكتفاء بالسلام من بعيد فقط.

يذكر أن الدواوين هي عادة كويتية منذ قديم الأزل، لتجميع الأصدقاء وأبناء العائلات والحي الواحد داخل الكويت، إلا أن مخاوف انتشار الفيروس، دفعت بالعديد من كبار أصحاب الدواوين إلى الاعتذار عن استقبال روادها لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، للحد من انتشار الفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك