محافظ مطروح: إقامة دار للفتيات الأيتام بالمدينة وتنفيذ طلبات الأهالي

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إقامة دار للفتيات الأيتام بمدينة مرسى مطروح، والإجراءات والضوابط المطلوبة، مع إعداد التجهيزات اللازمة، وتشكيل الجهاز الوظيفي والعمالة اللازمة للدار.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، دار رعاية الأيتام بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح، يرافقه اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد، وفتحي الجمل، مدير التضامن الاجتماعي بمطروح، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

ووجه «المحافظ» بأعمال الدهان والنظافة بمدخل ومحيط الدار، مع بحث الاستغلال الأمثل للمحلات التابعة للدار، والمطلة على الشارع؛ لتحقيق عائد اقتصادية يعود على الدار والأطفال.

وشدد على مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة إعادة واستكمال حملة تطهير بيارات الصرف الصحي، مع معاينة سلم عمارة رقم 30 في استجابة لطلب مواطنة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة مع وضع صناديق تجميع قمامة إضافية بشارع الإمام مالك، وتوفير مواصلات لخدمة الأهالي بالشارع.

كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي ببحث طلب مواطنة صرف معاش شهري لابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة مع صرف مساعدة لها من المحافظة.