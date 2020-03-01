قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإصلاح الإداري، إن الأجهزة والهيئات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال لقاء بفضائية «صدى البلد»، السبت، أن الانتقال للعاصمة الجديدة سيشمل الوزارات التي لا تتعامل مع الجمهور، مشيرًا إلى احتمالية نقل بقية الهيئات والمصالح الحكومية مستقبلا إلى العاصمة الجديدة.

وأشار إلى ضرورة التحول إلى الميكنة، مستشهدًا بنجاح تجربة التنسيق الإلكتروني التي حلت محل مكاتب التنسيق، متابعًا: «بعد تطبيق النظام الجديد للتنسيق، سمحنا بوجود مكتب التنسيق لمدة عامين، ثم منعنا التعامل الورقي تماما، والتجربة ممتدة منذ 8 سنوات وأثبتت نجاحها تماما».

وفيما يتعلق بثقافة المواطنين الرافضة لمبدأ الميكنة والتطور التكنولوجي، أوضح أن الحكومة بصدد تخصيص مكاتب خدمات لمساعدة المواطنين، ومن المخطط أيضًا تقديم هذه الخدمات عن طريق البريد.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2019، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف المهندس هانى محمد محمود ، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للبدء فى خطة الانتقال للعاصمه الإدارية الجديدة أول يونيو 2020، وتعكف فى الوقت الحالى على عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.