حملة ساندرز الانتخابية مستمرة برغم كورونا

قال بيرني ساندرز، الذي يسعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، اليوم الأحد إنه سيستمر في تنظيم التجمعات الانتخابية التي تجتذب أعدادا كبيرة حتى يوم الثلاثاء العظيم، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ساندرز في معرض سؤاله على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان من الأمان له أو للمواطنين عقد مثل هذه التجمعات الكبيرة، إنه يعتقد ذلك.

وقال إن "حملتني تتحدث إلى مسؤولي الصحة العامة بشأن هذه القضية... وحاليا نعتزم تنظيم تجمعات ليس في كاليفورنيا فحسب، بل أيضا في أوتاه ووولايات أخرى في أنحاء البلاد".

وتم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن يوم السبت وقال مسؤولو الصحة إنه من المؤكد أن ينتشر الفيروس في الولايات المتحدة. غير أن الخطر للأمريكيين لا يزال متدنيا في الوقت الراهن.

ويأتي ساندرز في المقدمة في العديد من الولايات، التي ستصوت بعد غد الثلاثاء، ومن بينها كاليفورنيا، والمعروفة بالجائزة الكبرى للثلاثاء العظيم.