صدمة فى الوسط السياحى بعد إلغاء بورصة برلين بسبب فيروس كورونا

إلغاء المونديال السياحى العالمى يجدد أوجاع مستثمرى السياحة فى العالم

الخبراء: كورونا يضرب صناعة المؤتمرات والمعارض السياحية العالمية فى مقتل

إلغاءات إيطاليا والصين ودول جنوب شرق آسيا والانتشار القوى للفيروس .. أهم الأسباب

تلقى الوسط السياحى صدمة كبيرة بعد إلغاء بورصة برلين السياحية الدولية قبل ساعات من انطلاقها بسبب انتشار فيروس كرونا.. الأمر الذى لم يحدث منذ بدء تنظيم هذا المونديال السياحى العالمى على مدى ٥٤ سنة مضت، حيث تعتبر هذه البورصة هى الأقوى والأشهر عالميا، وكان سيشارك فيها هذا العام ١٨٠ دولة من بينها مصر.

وكان القطاع السياحى المصرى يعول بشكل كبير على هذه المشاركة بهدف الترويج للمتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال الربع الأخير من هذا العام.. بالإضافة إلى إبرام تعاقدات مع كبار منظمى الرحلات فى ألمانيا أو الدول المشاركة.

وواجهت الحكومة الألمانية ضغوطا شديدة من جانب المسئولين الرسميين الذين طالبوا بتأجيل الملتقى السياحى الذى يجمع كبار رجال السياحة من مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من تأكيد وزير الصحة الألمانى على أنهم سيتخذون جميع التدابير من أجل تأمين المشاركين.

كانت 180 دولة من مختلف قارات العالم قد أعلنت مشاركتها فى المعرض بينما يبلغ عدد العارضين فيه نحو 10 آلاف عارض، فضلا عن نحو أكثر من 113 ألف مشارك مهنى.

وكان القطاع السياحى الحكومى والخاص قد أنهى استعداداته للمشاركة فى معرض وبورصة برلين السياحية «ITB» أكبر المعارض السياحية فى العالم.. حيث كان من المقرر أن يترأس الدكتورخالد العنانى وزير السياحة والآثار الوفد المصرى الذى سيشارك بالمعرض مع وفد كبير يضم وزير الطيران محمد منار عنبة ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إلى جانب العديد من كبار رجال السياحة فى البلاد.. وتم وضع خطة لتكثيف الترويج بالمعرض للمتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه نهاية العام الجارى. وتأتى المشاركة المصرية فى التجمع السياحى الأكبر فى العالم من أجل تنشيط حركة السياحة خاصة وأن ألمانيا تعد واحدة من أكبر الدول المُصدرة للسياحة إلى مصر.

كان من المزمع ان تنطلق بورصة برلين السياحية الدولية ITB أكبر المعارض السياحية فى العالم الملقبة بـ«المونديال السياحى العالمى» الاربعاء القادم بالعاصمة الألمانية برلين.

ومن جانبهم أكد مستثمرو وخبراء السياحة الذين كانوا سيشاركون فى بورصة برلين السياحية أن الانتشار القوى لفيروس «كورونا» الذى أصاب العالم كله بذعر شديد نظرا لانتشاره فى أكثر من دولة كان وراء قرار السلطات الألمانية بإلغاء فعاليات المعرض هذا العام.

وقال المستثمرون إن العالم لا يزال يعيش فى حالة من الفزع مع كل إعلان جديد عن حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد والذى حصد العديد من الأرواح وتسبب فى تأجيل عدد كبير من الأحداث العالمية الهامة.

وأضاف الخبراء أن معظم الدول المصدرة للسياحة التى كانت قد أعلنت مشاركتها فى بورصة برلين هذا العام سواء من خلال العارضين أو الزائرين خاصة دول أوروبا والشرق الأوسط فوجئت بالقرار إلا أنهم تفهموا السبب فى ظل المخاوف التى يشهدها العالم وتنتاب البعض من أضرار انتشار فيروس «كورونا» ومدى تأثيره على المشاركين فى بورصة برلين السياحية الدولية.

وقال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إنه رغم التداعيات السلبية لإلغاء بورصة السياحة الدولية ببرلين على حركة السياحة العالمية إلا أنه قرار صائب تماما وكان متوقعا خاصة مع تخفيض شركات الطيران العالمية لرحلاتها فى عدد من الدول التى ظهر فيها الفيروس.. مشيرا إلى أن الاصرار على انعقادها كان سيمثل خطورة كبيرة على المشاركين وعلى الدولة المضيفة فى مثل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف حنين أن قرار الالغاء هو استكمال لعدد من الإلغاءات التى تمت مؤخرا لبعض المهرجانات والمؤتمرات والمعارض فى العالم كله.. لافتا إلى أنها قرارات احترازية لعدم التواجد فى أماكن مزدحمة مع جنسيات مختلفة قد تؤدى إلى الاصابة بالفيروس أو انتشاره فى أماكن أخرى.

أوضح رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن التأثيرات السلبية لانتشار فيروس «كورونا» بدأت قبل انعقاد البورصة بدليل أن بعض شركات الطيران العالمية قامت بتخفيض عدد رحلاتها إلى المدن المنتشرة فيها الفيروس.. كذلك قامت بإلغاء بعض رحلات الطيران لعدد من البلدان لعدم رغبة المواطنين فى السفر خوفا من تعرضهم للإصابة بالمرض علاوة على أن البعض يخشى أنه يسافر للترفيه ثم يتعرض للإصابة لأى سبب من الأسباب.

تابع حنين أن الفترة القليلة الماضية شهدت إغلاق فنادق بالكامل فى إسبانيا وأبوظبى نتيجة لظهور المرض بها وتم التنبيه على على السائحين المتواجدين بهذه الفنادق أن يواصلوا الاقامة بها لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ومنعا لانتقال العدوى لآخرين.

أشار إلى أن خطورة السفر وعدم السفر أصبحت مؤثرات سلبية عادية بجانب المؤثرات السلبية الاقتصادية التى أدت إلى انهيار البورصات وانخفاض أسعار البترول وإغلاق العديد من المحلات التجارية فى عدد من بلدان العالم، مما يؤكد أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبى كبير على اقتصاديات العديد من الدول، وسيتسبب فى خسائر كبيرة لجميع المستثمرين فى جميع المجالات الاقتصادية، وليس قاصرا على السياحة فقط.

من جانبه قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن الوسط السياحى تلقى صدمة كبيرة، بعد إلغاء بورصة برلين السياحية، قبل ساعات من انطلاقها بسبب انتشار فيروس كرونا.. مشيرا إلى أن الحملة الشرسة التى قام بها الإعلام الألمانى مطالبا بضرورة إلغاء المعرض حفاظا على منع انتشار الوباء بألمانيا كانت السبب الرئيسى لإلغاء المعرض قبل ساعات قليلة من انطلاقه الاربعاء المقبل.

وأضاف أن التغيرات التى تحدث بالعالم سواء الاقتصادية والسياسية، نتيجة انتشار فيروس الكورونا تغيرات كبيرة وغير متوقعة سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على جميع المقاصد السياحية خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف أننا نأمل أن يتم حصار هذا الفيروس بسرعة ويتم علاجه بعقار فعال وأن يشهد الموسم الصيفى المقبل مع تحسن الجو العام وارتفاع درجات الحرارة عودة الامور لطبيعتها فى حركة السياحة العالمية.. مشيرا إلى أن هناك تأثيرا سلبيا على حركة السياحة العالمية، سواء من البلدان الأوروبية وأيضا العربية «دول الخليج التى ظهرت بها بعض الحالات.

أشار عبداللطيف إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية من جراء انتشار هذا الفيروس تجاوزت 35 مليار دولار وهناك خسائر أخرى على مستوى الاقتصاد العالمى.. مطالبا بتكاتف الجميع للحد من انتشار هذا الفيروس وإيقاف نزيف الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى والبورصات العالمية.

أضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن العديد من الشركات السياحية ببعض الدول التى ظهر بها فيروس «كورونا» مثل إيطاليا أعلنت عدم مشاركتها مبكرا فى معرض برلين وذلك نظرا لتخوفات السياح من السفر بسبب هذا المرض الذى لم يجر اكتشاف علاج له إلى الآن. مشيرا إلى أن «كورونا» سيؤثر بالسلب على حركة الطيران العالمية وعلى الحركة السياحية عالميا، نظرا لخوفهم من السفر بشكل عام أو التواجد بأية مناطق بها تجمعات كالمطارات الشواطئ.

ومن جهته قال على عقدة عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر إن الحكومة الألمانية تعرضت لضغوط شديدة من جانب المسئولين الرسميين الذين طالبوا بتأجيل الملتقى السياحى الذى يجمع كبار رجال السياحة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن معرض برلين السياحى هو التظاهرة السياحية الأكبر فى العالم، لذا فإن القطاع السياحى المصرى كان يحرص على المشاركة به بأكبر وفد من المهنيين من ملاك الفنادق والشركات السياحية.. مشيرا إلى أن التأثيرات السلبية لـ«كورونا» بدأت بالصين ودول الشرق الأقصى ثم انتقلت لدول أخرى مثل ايطاليا، وطبقا للاحصائيات المعلنة فإن التأثير واضح فى حجم الأعداد والإيرادات وهذا فى العالم كله.

وأكد على عقدة أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة والإقبال هذا العام على بورصة برلين عن السنوات السابقة رغم وجود «كورونا» وذلك نتيجة محاولة البلدان التى تأثرت من غياب السوق الصينية تعويض خسائرها بتقديم عروض بأسعار رخيصة.

وأكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية وأستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا أن هناك تأثيرا كبيرا لفيروس «كورونا» على السياحة العالمية؛ حيث شهد شهر يناير تراجعا بنسبة 11٪ فى معدل الحجوزات فالخسارة على مستوى العالم منذ ظهور الفيروس حتى الآن والسبب حالة التخوف من السفر بشكل عام لدى المستهلكين السياحيين وهو ما أدى إلى انهيار حركة النقل الجوى من وإلى الصين حيث قامت حتى الآن 70 شركة طيران فى جميع أنحاء العالم بإلغاء جميع الرحلات الدولية إضافة إلى ذلك قامت 50 شركة طيران أخرى بتخفيض جدول رحلاتها من وإلى الصين بنسبة وصلت إلى 80٪.

وأشار البطوطى إلى أن المنطقة الآسيوية هى الأكثر تضررًا خاصة اليابان وتايلاند وتايوان وسنغافورة والفلبين، وأعلنت الخطوط السنغافورية عن إلغاء 670 رحلة إلى 96 وجهة فى الفترة من مارس إلى مايو شاملة رحلات كانت مقررة إلى فرانكفورت ودوسلورف فى ألمانيا.

وأكد البطوطى أن هناك تحديا كبيرا للسياحة العالمية خاصة السياحة فى ألمانيا فالسوق الألمانية ترتبط بشكل كبير مع الخطوط الجوية السنغافورية حيث يسافر عدد كبير من السائحين إلى أستراليا ونيوزيلندا وجهات أخرى جنوب شرق آسيا.

وأكد البطوطى أن خسائر السياحة حتى الآن تعدت 800 مليون دولار وتوقعت منظمة الطيران المدنى الدولية iCAO أن الخسائر تتراوح ما بين 4 و5 مليارات يورو فى قطاع الطيران المدنى بسبب إلغاء الرحلات الجوية على مستوى العالم.