بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع «أوبك بلس» رغم رضاها عن أسعار النفط الحالية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للتعاون مع الشركاء في تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها، بهدف دعم أسعار النفط عالميا، وذلك رغم رضى بلاده عن أسعار النفط الخام الحالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول خلال اجتماع مع وزراء روس اليوم الأحد في موسكو إن آلية "أوبك بلس" قد أثبتت بالفعل أنها أداة فاعلة لضمان الاستقرار بعيد المدى في أسواق الطاقة العالمية.

ولفت إلى أن حقيقة امتلاك روسيا لاحتياطات مالية ضخمة تساعدها على امتصاص تأثير اضطرابات السوق "لا يقلل من الحاجة للتحرك، بما في ذلك التعاون مع شركائنا الخارجيين".

ويأتي تعليق بوتين قبل الاجتماع المقرر يومي الخامس والسادس من مارس الجاري في فيينا لتحالف "أوبك بلس"، والذي تسعى السعودية من خلاله إلى الاتفاق على خفض سريع في الإنتاج في ظل تراجع الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال الرئيس الروسي إن أسعار النفط الحالية "مقبولة" بالنسبة للموازنة والاقتصاد في روسيا، إلا أنه لفت إلى أنه "من الصعب التنبؤ بالمدة التي سيظل عليها الاتجاه الحالي". وأضاف أنه ينوي عقد لقاء مع منتجي النفط الروس في وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي كان الأسوأ لأسواق النفط منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال بوتين :"إننا بحاجة للاستعداد لمجموعة من السيناريوهات".