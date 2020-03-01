المعارضة في سلوفاكيا تحقق انتصارا واضحا على الحزب الحاكم

حققت المعارضة في سلوفاكيا انتصارا واضحا في الانتخابات العامة الأولى منذ مقتل الصحفي يان كوسياك وما تبعه من مظاهرات ضد الفساد.

وحصل حزب المعارضة المحافظ أولانو (المواطنون العاديون) على 02ر25% من الأصوات، ليصبح أكبر قوة بفارق كبير، وفقا للنتيجة النهائية الأولية الرسمية للانتخابات التي أجريت أمس السبت.

ويرأس أولانو رجل الأعمال إيجور ماتوفيتش 46 عاما الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بمحاربة الفساد.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في براتيسلافا إنه تم فرز جميع الأصوات حتى صباح اليوم الأحد. وذكرت وكالة أنباء سلوفاكيا أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 66% تقريبا.

وتكبد حزب سمير الاشتراكي الديمقراطي الحاكم خسائر فادحة بحصوله على 29ر18% من الأصوات، أي بانخفاض قدره 10% عن عام 2016 .

وجاءت النتائج متفقة إلى حد كبير مع توقعات استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

ولن يكون الطريق إلى تشكيل ائتلاف حكومي سهلا بفوز أولانو، حيث يعتبر الكثيرون أن ماتوفيتش لا يمكن التنبؤ بشأنه. ورفض زعيم الحزب بالفعل عرضا قدمه رئيس الوزراء بيتر بيليجريني من حزب سمير لبدء محادثات الائتلاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.

واغتال قاتل مأجور الصحفي كوتشياك وخطيبته مارتينا كوزنيروفا بالرصاص في الحادي والعشرين من شباط/فبراير عام 2018. وكان الصحفي الراحل قد تناول في كتاباته علاقات الفساد التي تربط بين السياسة وقطاع الأعمال.