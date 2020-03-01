الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجيته بشأن سوريا

دعا الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل لبحث القتال الدائر في محافظة إدلب السورية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأسبوع المقبل، رغم أنه لم يتم تحديد موعد محدد له بعد.

وقال بوريل في بيان إن "القتال المتجدد والمستمر في إدلب وحولها يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، فهو يسبب معاناة إنسانية لا توصف بين السكان وله تأثير خطير على المنطقة وما حولها"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مضاعفة جهوده لمعالجة الأزمة.

ودعا المسؤول الأوروبي كافة أطراف الصراع إلى "إعادة الانخراط بشكل عاجل في عملية سياسية"، مشيرا إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواصلة تعبئة الموارد لتخفيف معاناة المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق.

وقال: "في الوقت نفسه، نواصل متابعة وضع الهجرة على حدودنا الخارجية عن كثب"، مشددا على أن ثمة حاجة إلى الإبقاء على اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.