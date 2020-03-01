لوكسمبورج تصبح أول دولة تتيح المواصلات العامة مجانا

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أصبحت لوكسمبورج أول دولة في العالم تتيح جميع وسائل النقل العامة مجانا، بعدما لم تعد تطلب دفع مقابل لتذاكر الحافلات والقطارات والترام.

وقال وزير النقل في لوكسمبورج، فرانسوا بوش، في إحدى محطات السكك الحديدية أثناء إطلاق المشروع اليوم السبت: "اصعد فحسب واركب معنا!".

ويأمل الوزير في أن يحفز العرض المجاني الأشخاص على التحول من استخدام السيارات إلى استخدام وسائل النقل العام.

احتفل المواطنون في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 620 ألف نسمة بالتحول إلى التنقل المجاني عبر ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي.

وعزفت فرق موسيقى في محطات القطارات، بينما ردد الركاب أغاني الراب ورقصوا وشدوا بأغان واستقبلوا عصر النقل الجديد.