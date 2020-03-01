اتجاه لتخفيف عقوبة شيكابالا وكهربا

تدرس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، القيام بتخفيف العقوبة الموقعة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، على محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الزمالك، ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، وقعت عقوبة الإيقاف لشيكابالا لمدة 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنية جراء ما ارتكبه قائد الفريق الأبيض من فعل مشين تجاه جماهير النادي الأهلي في مباراة السوبر المحلي أمام الغريم الزمالك.

كما عاقبت اللجنة، كهربا بالإيقاف لنهاية الموسم، بالاضافة لغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وجاءت حيثيات العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط، على كهربا كاشفة، بأن لاعب الأهلي تعمد الذهاب نحو عبد الله جمعة لاعب الزمالك، وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم و الروح الرياضية، فيما كشفت عن حيثيات عقوبتها ضد شيكابالا، مؤكدة بأن اللاعب قام بفعل وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادي المنافس ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه.

مجلس إدار النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، كانت قد تقدمت بتظلم رسمي للجنة التظلمات، كما قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتقديم تظلم رسمي ايضًا، ضد عقوبات لجنة الانضباط.

ويسود اتجاه داخل أروقة لجنة التظلمات، بتخفيف عقوبة شيكابالا إلى 4 مباريات فقط، مع تخفيف عقوبة كهربا على أن يصبح إيقاف اللاعب لما يقرب من 8 مباريات بدلًا من عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم.

ونشبت مناوشات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة قمة السوبر المحلي التي جمعت الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات، ونجح الأبيض في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخ القلعة البيضاء، مقابل 11 لقب للقلعة الحمراء.