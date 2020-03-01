النرويج تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لديها إلى 17 حالة

أعلنت النرويج اليوم الأحد أنه تم اكتشاف إصابة اثنين آخرين من موظفي مستشفى جامعة أوسلو بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 17 حالة.

وتم الربط بين خمس حالات إصابة حتى الآن بعيادة العيون أصيب طبيب فيها بالفيروس أثناء قضاء عطلة في شمال إيطاليا. واستمرت الجهود لتتبع الموظفين والمرضى الذين خالطوا الطبيب، وتم فحص البعض منهم.

ولا تمثل أي من الحالات المعروفة مرضا خطيرا.

وفي غضون ذلك، قال القصر إن زيارة الملك هارالد والملكة سونجا الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الأردن سوف تمضي كما هو مخطط لها. ومن المقرر أن تبدأ غدا الاثنين.

وقالت متحدثة باسم القصر لوكالة الأنباء النرويجية: "نراقب الموقف عبر حوار مع السلطات في البلد المضيف".

يشار إلى أن الزيارة الرسمية هي رقم 50 لملك وملكة النرويج، والأولى إلى الشرق الأوسط. وسوف يسافران مع وزير الخارجية إيني إريكسن سوريد ووزير التجارة والصناعة إيزيلين نيبو، بالإضافة إلى ممثلين لقطاعي الأعمال والثقافة النرويجيين.