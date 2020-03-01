الحجر الصحي بمطار القاهرة: لا توجد تعليمات بفحص المسافرين إلى الكويت

قال مصدر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إنه لم تصل حتى الآن تعليمات خاصة بفحص المسافرين إلى دولة الكويت، وأن التعليمات الموجودة والمعمول بها حاليا فحص القادمين من بعض الدول التي انتشر بها فيروس كورونا المستجد فقط.

وأكد المصدر لـ"الشروق"، أن الحجر الصحي ينفذ تعليمات الوزارة بخصوص الفحص، ولا يلتفت إلى ما تصدره الدول الأخرى من قرارات، مؤكدا أنهم في انتظار أي تعليمات جديدة تصلهم بخصوص الفحص في المسافرين أو القادمين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت اليوم الأحد، أنها تجري عملية فحص لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية، والتعامل معهم حسب إجراءات الوقاية، وسيكون هناك فحص إضافي في القاهرة، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أية أعراض خاصة بحمل فيروس كورونا".