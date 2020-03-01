روسيا تحدد الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية بسبب تفشي كورونا

اتخذ المقر التشغيلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا قرارا بتحديد الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الأحد بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وستقتصر الرحلات بين البلدين على الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" والخطوط الجوية الكورية بداية من اليوم الأحد.

وكانت الرحلات الجوية بين البلدين تسيرها أيضا شركات الخطوط الجوية إس 7 وأورورا وياكوتي، ولكن في الوقت الراهن يمكن لهذه الشركات الثلاث تسيير رحلات لإعادة الركاب لوطنهم فقط، فلا يمكن أن تحمل إلا المواطنين الكوريين الجنوبيين من روسيا إلى كوريا الجنوبية وكذلك نقل مواطني دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من كوريا الجنوبية إلى روسيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس السبت اكتشاف 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 2931 حالة.

وأصبحت كوريا الجنوبية الدولة الثالثة التي قررت روسيا الحد من رحلات الطيران معها، إذ فرضت قيودا مماثلة على الرحلات الجوية مع الصين وإيران.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن تفشي فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طواريء صحية عامة تثير قلقا دوليا، ووصفته بأنه وباء في مواقع متعددة، ووفقا لأحدث التقارير تم تأكيد أكثر من 79200 حالة من المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين وعدد من الدول الأخرى، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس 2835 كما تعافى من المرض أكثر من 39 ألف حالة.