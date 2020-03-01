انخفاض أرباح شركة تاتا الهندية للسيارات بنسبة 34%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة تاتا موتورز الهندية لصناعة السيارات اليوم الأحد تراجع مبيعاتها بنسبة 34% خلال شهر فبراير الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض مبيعاتها إلى نقص قطع الغيار المستوردة من الصين في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول في بيان إن إجمالي المبيعات المحلية بلغ 38002 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 57221 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن مبيعات السيارات التجارية تراجعت بنسبة 33% لتصل إلى 28086 سيارة، كما انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 31%.