تعادل مخيب للمصري أمام نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

وقع فريق المصري البورسعيدي، في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، أمام نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي استضافه ستاد السويس اليوم، الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وبادر نهضة بركان بالتسجيل في الشوط الأول عند الدقيقة 44 بعدما مرر محمد فرحاني عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء يستغلها محسن ياجور ويسكنها على يسار الحارس أحمد عبد الفتاح، معلنًا هدف التقدم.

ومع انطلاق احداث الشوط الثاني، سجل مفتاح طقطق، هدف التعادل في الدقيقة 46 بعدما استلم محمود وادي الكرة ومررها بدقة لطقطق ليسكنها على يمين الحارس، وفي الدقيقة 61 سجل الحارس زهير لعروبي هدف بالخطأ في مرماه معلنًا تقدم المصري.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، استطاع محسن ياجور تسجيل هدف التعادل لفريقه، ليقع المصري البورسعيدي في فخ التعادل قبل مواجهة نهضة بركان في المغرب يوم 8 مارس.

يذكر أن الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى مع الفائز بين حسنية أغادير والنصر، في نصف نهائي الكونفيدرالية.