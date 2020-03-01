إحباط محاولة تهريب تماثيل ومشغولات فرعونية من ميناء الإسكندرية

تمكن ضباط الأموال العامة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب كميه من التماثيل والأثار الفرعونيه الأصلية، داخل رسالة لمنتجات خان الخليلي إلى خارج مصر.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، حول قيام صاحب شركه "إ.أ" لتصدير المنتجات المقلده والأنتيكات، بالتحايل وتحميل كميه من الأثار داخل رساله موجهة لدولة انجلترا.

أسفرت تحريات المباحث عن وصول الرساله لرصيف 5 بميناء الدخيله، داخل طرود لحساب الشركة قادمة من محافظة القاهره، في طريقها للتصدير، وبفحصها، عثر على 18 طرد بداخلهم مشغولات خان الخليلي، والخزفيات، وبينهم عدد من التماثيل والمشغولات الفرعونيه، أظهر الفحص الأولى أنها أثريه.

وبالتحفظ على الرساله، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على نيابة الميناء؛ لتباشر التحقيق.