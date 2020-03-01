في 29 فبراير عام 1288، قررت اسكتلندا تطبيق قانون يُجبر الرجل على دفع غرامة إذا رفض طلب المرأة الزواج به، ولكن لا يُطبق القانون إلا في اليوم ذاته الذي يأتي مرة كل 4 سنوات.

بدأت قصة القانون في القرن الخامس حينما اشتكت عدة نساء من الوقت الذي يستغرقه الرجال لاقتراح الزواج، وهذا ما دفع القديس سانت باتريك لإعلان يوم 29 فبراير فرصة حتى تقترح المرأة الزواج على الرجل الذي تحبه، وإذا رفض الرجل فإن عليه دفع غرامة تتراوح بين قُبلة وقفازات وثوب حرير أو أموال تصل إلى 100 جنيه إسترليني.

ومع الوقت، وصل هذا القانون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يُطبق بشكل رسمي، بل أصبح ممارسة تقليدية في الثقافة، تمنح المرأة الحق في ملاحقة الرجل للمواعدة أو الزواج، وذلك وفقًا لما جاء في موقع "history channel".

وبعد مرور أكثر من 700 عام على هذا القانون الذي لم يعد يُطبق في اسكتلندا، إلا أن بعض الرجال يتعرضون لمثل هذه المواقف ويتفاجئون من طلب بعض النساء التقرب منهم أو رغبتهم في الزواج منهم، وإذا لم يكن الرجل يحب المرأة التي فعلت ذلك؛ يُفكر في طريقة للخروج من هذا المأزق دون التسبب في جرح مشاعرها.

وإذا كنت من هؤلاء الرجال أو تخاف من أن تعترف لك امرأة بحبها يومًا دون أن تعلم، كيف تتصرف معها وترفض حديثها؟

قدم موقع "standard media"، بعض النصائح للرجال لرفض الفتاة دون كسر قلبها.

1- تعامل معها بصدق

عليك أن تتعامل مع المرأة في هذه الحالة بصدق وتعترف لها بأنك لا تحمل لها أي مشاعر في قلبك؛ لأن النساء تُقدر الصدق.

2- تحدث معها عن المشاعر

حاول أن تتحدث معها عن المشاعر وأنه شيء طبيعي أن تكون لشخص خاطئ؛ لذلك يجب توخي الحذر ومحاولة البحث عن الشخص الصحيح الذي يحمل نفس مشاعر الحب.

3- الحفاظ على المسافة

ضع مسافة بينكما، حتى لا تترك مجالا للفتاة في الاعتقاد بأنك ستفكر في الأمر لاحقًا؛ لأن كل هذا يمنحها أملًا في الموافقة على حبها.

4- كن حازمًا

تحدث مع الفتاة بلطف، ولكن عليك أن تكون حازمًا وترسل لها فكرة أنك تُقدر مشاعرها وحبها لكنك غير قادر على مبادلتها المشاعر.

5- اجعلها تشعر بأنها شخص جيد

بعض الفتيات يشعرن بالسوء من الرفض، وهنا يأتي دور الرجل في أن يجعل الفتاة تشعر بأنها شخص جيد ولكن قلبها اختار الرجل الخاطئ، وعليها أن تتعامل بلطف مع الأمر حتى تعثر على الحب الحقيقي.