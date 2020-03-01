 الوزراء: لن ننقل أي هيئة تتعامل مع الجمهور إلى الحي الحكومي في المرحلة الأولى - بوابة الشروق
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الوزراء: لن ننقل أي هيئة تتعامل مع الجمهور إلى الحي الحكومي في المرحلة الأولى

المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود
هديل هلال
نشر فى : الأحد 1 مارس 2020 - 9:12 م | آخر تحديث : الأحد 1 مارس 2020 - 9:12 م

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه لن يتم نقل أي مؤسسة أو هيئة تتعامل مع الجمهور إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال المرحلة الأولى؛ لتسهيل الخدمات على المواطنين.

وأضاف «محمود» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبيرة، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على البنية التحتية والألياف الضوئية التي ترفع سرعة الإنترنت وتجعلها بكفاءة عالية.

وذكر أن التعامل في الحي الحكومي سيكون بالمعاملات الإلكترونية بدون أوراق، مشيرًا إلى الانتهاء من عملية التقييم لكل الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت مستشار الوزراء للإصلاح الإداري إلى تقييم اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والمهارات الشخصية للموظفين، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشمل إدخال البيانات على برنامج لتحديد البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف.

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