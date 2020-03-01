سلسلة متاجر «وول مارت» تطلق برنامج عضوية رقمية لمنافسة «أمازون برايم»

تطور سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية والأكبر في العالم برنامج عضوية مدفوعة الاشتراك لعملاء قطاع التسوق الإلكتروني ومنافسة خدمة "أمازون برايم" مدفوعة الاشتراك التي تقدمها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم".

وأشار موقع "في أوكس" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الخدمة الجديدة تحمل اسم "وول مارت بلس" وسيتم إخضاعها للتجربة لمدة 18 شهرا اعتبارا من الشهر المقبل، مضيفا أن البرنامج الجديد سيكون تطويرا للبرنامج الحالي الذي تديره وول مارت باسم "ديلفري آن ليمتد" (التوصيل غير المحدود) والذي تصل قيمة اشتراكه إلى 98 دولارا سنويا والمختص بتوصيل سلع البقالة فقط.

وذكر موقع "في أوكس" أن برنامج "وول مارت بلس" قد يتضمن أيضا خدمة استقبال طلبات الشراء من المتاجر عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن وول مارت كانت قد أطلقت برنامجا مماثلا عام 2015 باسم "شيبينج باس" وتم إلغاؤه بعد ذلك بعامين. وكان برنامج "شيبينج باس" يقدم لعملائه خدمة توصيل مشتريات بدون حد أدنى أو أقصى خلال يومين عند الشراء من موقع وول مارت دوت كوم مقابل اشتراك سنوي يبلغ 49 دولارا.