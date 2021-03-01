البنتاجون تخصص 125 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الاثنين، عن تخصيص 125 مليون دولار كحزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا.

ذكر البنتاجون، في بيان اليوم، أن هذا يضاف إلى 150 مليون دولار كمساعدات مشروطة بتحقيق الحكومة الأوكرانية عددًا من الإصلاحات ومكافحة الفساد في البلاد، موضحًا أن الحزمة الجديدة تتضمن مبادرة للمساعدة الأمنية تركز على التدريب والمعدات والاستشارات لمساعدة القوات الأوكرانية على المحافظة على الوحدة الإقليمية لأوكرانيا وتأمين حدودها وتحسين تعاونها مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ونوهت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن واشنطن تشجع أوكرانيا على تنفيذ إصلاحات من بينها دعم الشفافية والمحاسبة في مجال الصناعات الدفاعية وتحديثها تماشيا مع مبادئ ومعايير حلف شمال الأطلسي.