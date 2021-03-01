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إسرائيل تسجل 3089 إصابة بفيوس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 11:11 ص
سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، 3089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الاثنين- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ770 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 733 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5758 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 742 حالة خطرة و232 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء، الماضي أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19.

وفي نفس السياق، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.

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