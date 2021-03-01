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مسؤول روسي يبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا مع السفير السوري

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 4:53 م

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، التقى اليوم، مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، بطلب من الأخير، لبحث الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتركيز على الوضع في سوريا.

وذكرت الوزارة - في بيا ن لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/ أنه تم تركيز والاهتمام بشكل خاص، على قضايا التعاون السوري من أجل إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع.

وأضاف الجانب الروسي، مجددا دعمه الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة مساعدة الشعب السوري، بشكل فعال في محاربة الإرهاب الدولي.

 


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